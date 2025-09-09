2025-09-09 18:41:12
Kofi Nelson

Kofi Nelson - Reporter, Local Affairs & Commentary

Kofi Nelson covers a wide range of local sectors including tourism, sports, weather and opinionated features. His reporting brings context and commentary to everyday issues, while his opinion pieces aim to engage readers in thoughtful discussion about developments shaping Caribbean life.

Contact & Social

Caribbean

Dwayne Bravo named Sports Ambassador of Trinidad and Tobago

2025-09-09 17:34:09

Bahamas

Bahamasair fires 12-year captain after inappropriate cockpit voice record...

2025-09-09 07:49:57

Grenada

Grenada welcomes Carnival Conquest, marking start of 2025–26 cruise seaso...

2025-09-08 16:33:06

Guyana

Caribbean Premier League 2025: SKN Patriots Win by 5 Runs

2025-09-07 17:12:03

Trinidad and Tobago

Caribbean Airlines Pilot Daniel Kawall missing after violent struggle in...

2025-09-06 10:49:05

Saint Lucia

Saint Lucia welcomes Carnival Conquest as 2025-26 cruise season officiall...

2025-09-05 10:25:09

Saint Lucia

Julien Alfred leads Team Saint Lucia to World Athletics Championship in T...

2025-09-05 07:19:49

Barbados

CPL 2025 Highlights: Guyana Amazon Warriors win by 4 wickets

2025-09-04 22:30:50

Saint Kitts and Nevis

St Kitts and Nevis launches low-cost flights to boost tourism in Septembe...

2025-09-04 10:04:38

Dominica

Dominica launches $32M water sector project to build climate-resilient in...

2025-09-03 19:53:03

Caribbean

Cricket West Indies apologizes after Paul Nixon criticizes handling of Ju...

2025-09-02 05:27:57

Trinidad and Tobago

CPL 2025 Highlights: Trinbago Knight Riders Win by 7 Wickets

2025-08-29 18:31:06

Bahamas

Porter Airlines expands Bahamas service with nonstop flights from Canada,...

2025-08-29 11:45:01

Saint Lucia

Julien Alfred secures 100m victory at Zurich Diamond League finals 2025,...

2025-08-28 23:48:57

Saint Lucia

CPL 2025 Highlights: Saint Lucia Kings Win by 7 Wickets

2025-08-28 19:14:39

Trinidad and Tobago

CPL 2025 Highlights: Trinbago Knight Riders Beat Falcons by 8 Wickets

2025-08-27 17:30:59

Saint Kitts and Nevis

St Kitts welcomes Oasis of the Seas with 6,407 visitors, boosting off-sea...

2025-08-27 11:02:44

Dominica

Contour Airlines to launch nonstop flights from Dominica to San Juan, St...

2025-08-27 10:20:07

Dominica

Dominica secures top spots in 2024–25 academic results, Minister Alfred p...

2025-08-27 05:39:03

Saint Lucia

CPL 2025 Highlights: Saint Lucia Kings Win by 4 Wickets

2025-08-26 17:45:01